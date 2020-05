Nintendo Switch: problemi di scorte e rifornimenti fino a giugno?

Secondo il JapanTimes, in consumatori americani avranno difficoltà a trovare console Nintendo Switch nei negozi per tutto il mese di maggio e parte di giugno, quando la casa di Kyoto dovrebbe finalmente essere in grado di tornare a soddisfare la domanda dei rivenditori.

Attualmente a causa dell'epidemia Coronavirus è molto difficile trovare una console Nintendo Switch negli Stati Uniti mentre Switch Lite è disponibile regolarmente presso le principali catene, la maggior parte dei giocatori tuttavia sembra optare per il modello Standard in fase di acquisto.

Stando a quanto riportato dalla testata, Nintendo ha come obiettivo quello di produrre 22 milioni di Switch entro la fine dell'anno fiscale (31 marzo 2021), un dato certamente positivo considerando che la console è entrata nel suo terzo anno di vita. Tuttavia negli Stati Uniti potrebbe non essere possibile riuscire a soddisfare le richieste dei negozianti fino a giugno.

Il lockdown ed i problemi dovuti alla pandemia attualmente in corso hanno costretto Nintendo a rallentare la produzione, con conseguenti problemi legati anche alla distribuzione della console in Europa, Nord America e Giappone. Negli Stati Uniti specialmente non sono state distribuite nuove unità da marzo e attualmente trovare una Switch è davvero impresa impossibile, mentre la situazione nel nostro continente sembra essere sotto controllo.