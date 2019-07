Nintendo Switch è stato il prodotto più ricercato durante l'Amazon Prime Day 2019

La società di ricerca indipendente Hitwise ha stilato la classifica dei prodotti più ricercati su Amazon in USA, UK e Australia durante il Prime Day del 15 e 16 luglio scorso. Al primo posto, Nintendo Switch che supera agilmente anche prodotti tech più blasonati.

Nintendo Switch ha potuto contare su 1.90 milioni di ricerche, cifra che lo posizione al primo posto della classifica seguito di televisori (1.82 milioni), Amazon Fire Stick (1.66 milioni) e cuffie (1.30 milioni).

Top 10 Amazon Prime Day 2019

Nintendo Switch - 1.90 milioni TV - 1.82 milioni Amazon Fire Stick - 1.66 milioni Cuffie - 1.30 milioni Air Fryer - 1.28 milioni Instant Pot - 1.26 milioni Fitbit - 1.25 milioni Cuffie Wireless - 1.20 milioni Ring Doorbell - 1.18 milioni iPad - 1.16 milioni

Chiude la classifica iPad con 1.16 milioni di ricerche, da notare oltretutto come le offerte PS4 e PS4 PRO non siano bastate per far entrare la console Sony in classifica. Neanche Xbox riesce ad entrare in Top 10 mentre come detto Switch supera persino una concorrenza decisamente agguerrita che include anche prodotti hi-tech popolari come TV e cuffie.