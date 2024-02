Nintendo e il dopo Switch: 'Proposte uniche' per affrontare la nuova generazione

Dagli ultimi dati finanziari Nintendo è emerso che Nintendo Switch è quasi a quota 140 milioni di console vendute. La piattaforma ibrida è uno dei più grandi successi della storia della compagnia, che tuttavia al tempo stesso non intende giacere sugli allori e si prepara invece ad affrontare al meglio la nuova generazione.

Durante una sessione di Q&A in seguito alla diffusione degli ultimi risultati finanziari, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha sottolineato che la sua azienda non vuole dare nulla per scontato nonostante gli incredibili numeri di Nintendo Switch, e che per il futuro c'è l'intenzione di puntare su nuove idee e proposte uniche per continuare a restare competitivi sul mercato.

"Ci approcciamo al nostro business ogni giorno sempre con un profondo senso d'urgenza. Il passaggio generazionale tra una piattaforma e l'altra non è mai facile in ottica aziendale, ed abbiamo già vissuto più volte in passato sfide impegnative dopo aver prodotto un sistema di successo, dunque non consideriamo mai al sicuro la nostra posizione", dice Furukawa. Il riferimento è al difficile passaggio da Wii a Wii U, con la prima che ha venduto in tutto il mondo circa 102 milioni di unità e la seconda che non ha superato quota 13,56 milioni rivelandosi uno dei più grandi flop commerciali della storia di Nintendo. Una situazione che la Grande N non vuole ripetere alla luce anche del mercato fortemente competitivo in cui opera.

"Il nostro business è sempre esposto a una forte competizione. Da una prospettiva d'intrattenimento più ampia, non solo i videogiochi ma anche altre forme di svago sono parte della concorrenza in questo settore. In un contesto simile molto più che in passato c'è un bisogno sempre maggiore di continuare a offrire proposte uniche per diventare il brand prescelto dai consumatori", sottolinea Furukawa, che aggiunge: "Per continuare ad offrire forme d'intrattenimento innovative che possono essere apprezzate dai consumatori di tutto il mondo, credo che continuare con la nostra attività harddware-software integrata sia la miglior strategia da portare avanti. Dato che i nostri prodotti non sono necessità quotidiane, se non suscitiamo interesse rischiamo di perdere velocemente l'attenzione delle persone. E' dunque cruciale continuare a far sentire Nintendo vicina al pubblico, anche oltre l'ottica console, mantenendo i contatti con i nostri clienti ed aumentano l'utenza pronta a supportare le IP Nintendo sul lungo termine".

Per il momento però il presidente Nintendo non è ancora pronto a parlare di Switch 2 nonostante i rumor sempre più incessanti su una sua presentazione nel corso del 2024. Chissà quali altri sorprese ha in serbo la Grande N per i suoi fan dopo gli incredibili numeri dell'attuale Switch.