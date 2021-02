Nintendo Switch: il prototipo del 2016 mostra come è cambiata la console ibrida

Il creatore di contenuti conosciuto su Twitter come Forest of Illusion è entrato in possesso di un prototipo di Switch del 2016. Il devkit precede di un anno l'uscita della console ibrida di Nintendo e mostra come sia cambiato il design della piattaforma prima della sua effettiva commercializzazione.

Nel ricostruire i passaggi compiuti per ottenere questo cimelio per appassionati, Forest of Illusion spiega di aver ricevuto il devkit da AK Family Home. Il prototipo in questione, in base alle informazioni contenute in memoria, risalirebbe all'aprile del 2016: se confermata, tale indicazione farebbe di questo devkit il modello più vecchio di Nintendo Switch che sia mai stato reso pubblico.

Le immagini scattate dal creatore di contenuti confermano che il sistema è perfettamente funzionante e presenta numerose funzioni per sviluppatori e progettisti tramite il menù di boot, come programmi di diagnostica e test per appurare la stabilità dei singoli componenti interni della macchina.

Il prototipo mostra anche delle sottili differenze estetiche rispetto al design finale di Nintendo Switch, come la forma dei pulsanti per impostare il volume o la foggia delle viti utilizzate nella scocca in plastica nera.

Trattandosi del devkit di una console ancora in commercio (e che vi rimarrà ancora a lungo, a giudicare da quanto precisato di recente da Furukawa sul futuro di Nintendo Switch), l'utente di Twitter afferma che non pubblicherà i file contenuti all'interno del prototipo e promette che la console verrà opportunamente conservata per preservarla a futura memoria.