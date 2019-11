Nintendo Switch, PS4 PRO e Xbox One X a sconto su eBay per il Black Friday

Anche eBay si unisce al Black Friday 2019 con una serie di sconti fino al 70% su numerosi prodotti, tra cui anche videogiochi e console. Tra gli articoli in offerta troviamo anche Nintendo Switch, PlayStation 4 PRO, Xbox One X e One S.

La pagina Offerte Videogiochi di eBay presenta alcuni degli articoli in promozione a prezzo speciale per il Black Friday 2019, tra i tanti segnaliamo Xbox One S con Star Wars Jedi Fallen Order a 179.99 euro, Xbox One X con Gears 5 a 299.99 euro, Nintendo Switch modello 2019 a 259.99 euro e ancora PS4 PRO Gamma a 279 euro con codice skin di Fortnite incluso.

Passando ai giochi citiamo Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, Days Gone a 29.99 euro, eFootball PES 2020 a 34.99 euro, Uncharted 4 Fine di un Ladro a 14.99 euro e il SEGA Mega Drive Mini a 59.99 euro, ottima idea regalo per i nostalgici. Le offerte di eBay ruotano continuamente e dunque vi invitiamo a tenere d'occhio la nostra home page sconti Black Friday 2019 per essere sempre aggiornati sulle novità e le promozioni per Black Friday, Black Week e Cyber Monday 2019. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!