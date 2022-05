Nintendo Switch e PS5: le migliori offerte del nuovo volantino Mediaworld

Mediaworld lancia il nuovo volantino Sali di Livello dedicato al gaming, con offerte e sconti su console, accessori e videogiochi, con focus particolare su PlayStation 5 e Nintendo Switch. Ecco le promo più interessanti valide in negozio e online fino all'8 maggio.

Iniziamo segnalando il 20% di sconto sulle custodie per Nintendo Switch, modelli, colori e grafiche assortiti a seconda della disponibilità online e nei punti vendita Mediaworld. Restando in ambito Switch, Nintendo Switch Sports con fascia Joy-Con costa 49.99 euro mentre se siete interessati alla console potete optare per Nintendo Switch OLED a 389.99 euro con un gioco in bundle a scelta tra Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Party Superstars o Mario Kart 8 Deluxe.

Le cuffie Sony 3D Pulse per PS5 con ricarica PSN 20 euro costa 98.99 euro mentre il bundle DualSense + Telecomando Media Remote costa 79,99 euro. Le coppie di Joy-Con per Nintendo Switch sono invece in offerta a 69.99 euro, vari colori disponibili in base alla disponibilità online e in store.

Una bella occasione per acquistare una console Nintendo Switch e gli accessori per Switch e PS5 a prezzo ridotto, avete tempo fino all'8 maggio per approfittare degli sconti Mediaworld Sali di Livello, prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.