Nintendo Switch, qual è il gioco più scaricato sull'e-Shop nella prima metà del 2023?

Dopo la notizia del dominio del viaggio nel regno di Hyrule nella classifica Nintendo e-Shop della scorsa settimana, è tempo di conoscere qual è il gioco più scaricato dagli utenti del Nintendo e-Shop nell'arco dei primi sei mesi del 2023. Dopo l'inizio della seconda metà dell'anno, è tempo di conoscere chi domina il panorama Nintendo.

La risposta, purtroppo o per fortuna, sorprenderà davvero pochi: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom va oltre ogni aspettativa e, tra chi ha osannato il gioco per il suo comparto tecnico a detta di molti "miracoloso" considerando l'hardware su cui gira e chi ritiene che Tears of the Kingdom superi di gran lunga il suo predecessore, il seguito del viaggio di Link in quel di Hyrule del 2017 è un trionfo assoluto.

Zelda Tears of the Kingdom domina la classifica dei primi sei mesi del 2023 di Switch, ma quali sono le altre produzioni della lista? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Fire Emblem Engage;

Mario Kart 8 Deluxe;

Splatoon 3;

Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1;

Kirby’s Return to Dreamland;

Monster Hunter Rise;

Pokemon Violetto;

Overcooked 2;;

Sekai no Asobi Taizen 51;

Persona 4 Golden;

Animal Crossing: New Horizons;

Minecraft;

Super Smash Bros. Ultimate Special Edition;

Human Fall Flat;

Pokemon Scarlatto;

Persona 3 Portable;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy;

Among Us;

Nintendo Switch Sports;

Kirby’s Dream Buffet;

Final Fantasy V;

Final Fantasy VI;

PowerWash Simulator;

Momotaro Dentetsu;

Story of Seasons: A Wonderful Life;

Mario Party Superstars;

Pikmin 2.

Più che la prima posizione del suddetto elenco, a destare maggior stupore è la presenza di Mario Kart 8 Deluxe nel podio della classifica, il quale sovrasta sulla maggior parte delle produzioni del parco titoli Nintendo anche a distanza di tutti questi anni. Stessa cosa dicasi per titoli dalla portata minore del calibro di PowerWash Simulator che, pur essendo al ventiseiesimo posto, rimane comunque nell'elenco dei giochi più apprezzati dalla multi-milionaria utenza di Nintendo Switch.