Nintendo Switch: qual è l'ultimo modello e come si riconosce?

Come accade spesso con moltissimi prodotti hardware e dispositivi tecnologici, anche Nintendo Switch nel corso degli anni passati dal lancio fino ad oggi ha visto l’arrivo sul mercato di diversi modelli della console, molto simili tra loro dal punto di vista estetico ma con alcune differenze lato hardware.

Proprio queste piccole differenze hardware rendono preferibile l’acquisto di un particolare modello piuttosto che un altro, e tendenzialmente questa scelta ricade sempre sull’ultimo modello uscito in quanto si tratta (almeno sulla carta) della versione con la migliore qualità produttiva e le ultime innovazioni tecnologiche dal punto di vista dell’hardware e dei processi produttivi, che permettono di migliorare caratteristiche come la qualità del raffreddamento interno dei componenti e altri dettagli di questo tipo. Nel caso di Nintendo Switch, esistono due differenti modelli di console attualmente sul mercato: il primo è quello base, uscito nel lontano 2017; il secondo è invece un modello revisionato, diventato disponibile per l’acquisto nel corso del 2019, che apporta una serie di modifiche e miglioramenti alla prima versione della console.

Differenze Nintendo Switch e Switch 2019

Come riconoscere i due modelli di Switch

La principale miglioria apportata dal modello revisionato di Nintendo Switch è legata alladella console in modalità portatile, che grazie all’utilizzo di una nuova versione del processore Nvidia Tegra X1 registra netti passi in avanti rispetto al modello base di Nintendo Switch, arrivando a toccare anche picchi di nove ore di attività consecutive. Le altre differenze tra i due modelli si possono rilevare nella presenza di un, con una visibilità e una qualità dei colori superiori a quelle del modello base, e nella, ora più resistente e con un grip migliore. Dal punto di vista estetico, invece, non esistono differenze tra i due modelli, e lo stesso dicasi per le dimensioni della console o le sue prestazioni complessive.Proprio a causa dell’assenza di alcun tipo di differenza estetica tra i due modelli non è facile capire ad una prima occhiata quale delle due è la versione aggiornata di Nintendo Switch: per riconoscerla si possono però sfruttare due indizi differenti. Il primo e più banale, ma non necessariamente sempre valido e quindi meno raccomandabile, è quello di osservare la: nel caso in cui l’immagine stampata su di essa fosse quella che vedete nell’immagine in calce alla notizia, allora il modello di console contenuto all’interno della scatola dovrebbe essere quello migliorato. L’altro metodo, leggermente più scomodo da utilizzare ma sicuro al 100%, è quello che prevede la necessità di, stampato sul lato inferiore della scatola della console e sul retro della scossa della stessa Nintendo Switch: il numero di serie del modello aggiornato è, e nel caso in cui leggeste questo codice potrete quindi affermare con certezza di essere al cospetto del modello revisionato di Nintendo Switch.