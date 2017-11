Nintendo Switch: quanto dura la batteria? Nuovo test con decine di giochi

Il Redditor Tyfui ha pubblicato un test della batteria di, mettendo alla prova la stessa con decine di giochi, in varie condizioni, con luminosità al massimo e Wi-Fi attivo, nonchè con luminosità al minimo e connessione disattivata.

Il risultato del test è visibile nel grafico pubblicato in calce alla notizia, l'autore ha inserito DOOM, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey tra i giochi che consumano più batteria, con una durata stimata compresa tra le 2:30 ore (con Wi-Fi attivo e luminosità al massimo) e tre ore e e mezza in modalità aereo con luminosità ridotta.

Il minor consumo di batteria è stato invece riscontrato in Sonic Mania e Disgaea 5, titoli non particolarmente esosi di energia. Cosa ne pensate dei risultati di questo test? Avete riscontrato valori diversi? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.