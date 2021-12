Nintendo Switch a quota 100 milioni di unità vendute? Le stime di VGChartz

Nintendo Switch potrebbe aver raggiunto un traguardo di vendite storico. Alla luce delle 1.314.674 unità vendute a livello globale (calcolando tutte le versioni in commercio) nella settimana compresa tra il 12 e il 18 dicembre 2021, la piattaforma ibrida Nintendo avrebbe superato le 100 milioni di console vendute sin dal lancio del 2017.

A rivelarlo è il portale VGChartz, che riporta un totale di Switch vendute pari a 100.72 milioni: ciò la rende quindi la settima console della storia ad aver tagliato un simile traguardo, dopo la prima PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 4, Game Boy, Nintendo DS e Nintendo Wii. Rispetto allo stesso periodo del 2020, tuttavia, VGChartz fa notare come le vendite del sistema avrebbero registrato un calo del 13,5%. Ciò fa ripensare alle parole di Shuntaro Furukawa, presidente Nintendo, che ha parlato di Nintendo Switch introvabile nel 2022 a causa della ben nota crisi dei semiconduttori e di tutte le difficoltà logistiche di distribuzione dovute alla pandemia di Covid-19. Per adesso comunque Nintendo Switch domina il Giappone, con la classifica software occupata esclusivamente da giochi per la piattaforma della Grande N.

Al contrario, invece, nella stessa settimana terminata il 18 dicembre, PlayStation 5 e Xbox Series X/S hanno registrato una crescita rispettivamente del 44,9% e del 44,3% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Scendendo nei dettagli, PS5 avrebbe piazzato altre 541.390 unità arrivando ad un totale di 16.68 milioni di console vendute dal lancio, mentre Xbox Series X/S ulteriori 459.416 sistemi portando la cifra complessiva a 11 milioni sin dal debutto.