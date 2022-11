Nintendo Switch a quota 114 milioni: quasi un miliardo di giochi venduti, boom Splatoon 3

Nintendo ha annunciato di aver distribuito 114.33 milioni di console Switch, Switch Lite e Switch OLED, dato aggiornato al 30 settembre 2022. In poco più di cinque anni la famiglia Switch ha dunque superato agilmente quota 100 milioni di pezzi distribuiti.

Nel trimestre che va da luglio a settembre, Nintendo ha distribuito 3.25 milioni di console Switch e 64 milioni di videogiochi, la compagnia ha approfittato dell'occasione per aggiornare la lista dei Million Seller first party che vede Mario Kart 8 Deluxe saldamente al primo posto con quasi 50 milioni di copie, a seguire Animal Crossing New Horizons e Super Smash Bros Ultimate.

Mario Kart 8 Deluxe – 48.41 milioni

Animal Crossing New Horizons – 40.17 milioni

Super Smash Bros Ultimate – 29.53 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 27.79 milioni

Pokemon Spada e Scudo – 25.37 milioni

Super Mario Odyssey – 24.40 milioni

Super Mario Party – 18.35 milioni

Pokemon Diamante e Perla – 14.92 milioni

Ring Fit Adventure – 14.87 milioni

Pokemon Let's Go Pikachu! e Let's Go Eevee! – 14.81 milioni

Da segnalare il grande successo di Splatoon 3 a quota 7.90 milioni di unità distribuite in meno di un mese, buon successo anche per Leggende Pokemon Arceus a 13.91 milioni, Mario Party Superstars a 8.07 milioni, Nintendo Switch Sports a 6.15 milioni, Kirby E La Terra Perduta a 5.27 milioni e Mario Strikers Battle League a 2.17 milioni di unità distribuite.

In totale sono stati distribuiti dal 2017 ad oggi ben 917.59 milioni di videogiochi per Nintendo Switch.