Nintendo Switch a quota 15 milioni di console vendute negli Stati Uniti

Nintendo ha annunciato che le vendite combinate delle console della famiglia Switch (Switch e Switch Lite) hanno raggiunto quota 15 milioni di pezzi nei soli Stati Uniti dal marzo 2017 al 30 settembre 2019.

A settembre 2019 le vendite sono cresciute del 20% in Nord America rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel complesso Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti per dieci mesi consecutivi.

Doug Bowser, Presidente di Nintendo of America, si è detto estremamente soddisfatto di questi dati ed ha annunciato che la compagnia continuerà a lavorare per proporre esperienze di alta qualità e per l'occasione cita i giochi in arrivo per la stagione natalizia come Ring Fit Adventure, Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

In totale viene reso noto come ad oggi siano 14 i giochi Switch che hanno raggiunto un milione di un copie vendute negli USA, quattro di questi hanno superato le sei milioni di copie: Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Super Smash Bros Ultimate.

Infine, Doug Bowser parla di "un significativo numero di giochi terze parti che hanno registrato ottime vendite" citando Mario + Rabbids Kingdom Battle, Minecraft Nintendo Switch Edition e Fortnite.