Nintendo Switch a quota 15 milioni in Giappone, Animal Crossing il gioco più venduto

Secondo gli ultimi dati diffusi da Famitsu, Nintendo Switch ha totalizzato ad oggi 15,073,025 unità vendute in Giappone dal marzo 2017, un dato importante che testimonia l'enorme successo riscosso dalla console ibrida in questi tre anni di vita.

La cifra include non solo Switch ma anche Switch Lite, uscita a settembre del 2019 e capace di ottenere buoni consensi grazie anche alla sua natura esclusivamente portatile. Famtsu ha poi diffuso anche la classifica dei cinque giochi Switch più venduti in Giappone:

Animal Crossing New Horizons – 5,628,462 Super Smash Bros Ultimate – 3,809,943 Pokemon Spada e Scudo – 3,717,997 Splatoon 2 – 3,544,763 Mario Kart 8 Deluxe – 3,131,858

Al primo posto troviamo Animal Crossing New Horizons con oltre cinque milioni di copie, a seguire Super Smash Bros Ultimate e Pokemon Spada e Scudo. Chiudono la Top 5 Splatoon 2 e Mario Kart 8 Deluxe, per una classifica interamente dominata da produzioni Nintendo.

Per la fine dell'anno Nintendo ha in programma un trittico composto da Super Mario 3D All-Stars (raccolta che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy), Pikmin 3 Deluxe e Hyrule Warriors L'Era della Calamità, tre titoli che hanno buone probabilità di ottenere buone vendite anche in Giappone.