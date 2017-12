Nintendo Switch a quota 2.5 milioni di console vendute in Giappone, PS4 a 5.5 milioni

Nell'ultima settimana,ha raggiunto e superato quota 2.5 milioni di unità vendute in Giappone: analizzando i dati di Media Create, scopriamo che ad oggi sono state vendutedal lancio, avvenuto il 3 marzo scorso.

Un traguardo importante, che conferma il buon successo riscosso dalla console Nintendo in appena sette mesi di presenza sul mercato. Un risultato per crti versi superiore rispetto a quello di PlayStation 4, la console Sony ha venduto 5.5 milioni di unità in Giappone dal febbraio 2014.

Switch sta registrando vendite molto superiori a quelle di Wii U in Asia, la precedente console della casa di Kyoto ha venduto in Giappone 3,328,838 pezzi nel suo intero ciclo vitale. La natura ibrida della piattaforma sembra aver conquistato il pubblico di tutto il mondo, ad oggi Nintendo Switch ha piazzato oltre sette milioni di pezzi dal lancio in Giappone, Europa e Nord America, numeri destinati a crescere grazie alle vendite del periodo natalizio.