Nintendo Switch a quota 55.77 milioni, Animal Crossing a 13 milioni

Nintendo ha annunciato che Switch e Switch Lite hanno raggiunto quota 55.77 milioni di console vendute in tutto il mondo a 31 marzo 2020. Nell'ultimo trimestre l'azienda ha venduto 3.29 milioni di console e 45.62 milioni di videogiochi.

Le previsioni attuali parlano di 19 milioni di Switch da distribuire durante l'anno fiscale appena iniziato, che terminerà il il primo aprile 2021. Nintendo ha inoltre aggiornato i dati di vendita dei giochi First Party che vede Mario Kart 8 Deluxe al primo posto con 24.77 milioni di copie, seguito da Super Smash Bros Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Giochi Nintendo Switch più venduti

Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 milioni

Super Smash Bros Ultimate – 18.84 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 17.41 milioni

Super Mario Odyssey – 17.41 milioni

Pokemon Spada e Scudo – 17.37 milioni

Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee – 11.97 milioni

Animal Crossing New Horizons – 11.77 milioni (11 giorni)/13.41 milioni (sei settimane)

Splatoon 2 – 10.13 milioni

Super Mario Party – 10.10 milioni

New Super Mario Bros U Deluxe – 6.60 milioni

Luigi’s Mansion 3 – 6.33 milioni

Super Mario Maker 2 – 5.48 milioni

The Legend of Zelda Link’s Awakening – 4.38 milioni

Fire Emblem Three Houses – 2.87 milioni

Ring Fit Adventure – 2.73 milioni

Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX– 1.26 milioni

Astral Chain – 1.08 milioni

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order – 1.08 milioni

Da segnalare l'enorme successo di Animal Crossing New Horizons capace di vendere oltre 11 milioni di copie in undici giorni e oltre tredici milioni di pezzi in sei settimane. In totale ad oggi sono stati venduti 356.27 milioni di videogiochi per Nintendo Switch.