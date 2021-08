Nintendo Switch a quota 89.04 milioni, aggiornata la lista dei giochi million seller

Nintendo ha annunciato che le console della famiglia Switch hanno piazzato 89.04 milioni di unità in tutto il mondo al 30 giugno 2020. Nell'ultimo trimestre la compagnia ha venduto 4.45 milioni di Switch e 45.28 milioni di giochi.

La compagni ha anche pubblicato i dati di vendita aggiornati dei principali giochi first party: Mario Kart 8 Deluxe si conferma il gioco più venduto per Switch con 37.08 milioni, segue Animal Crossing New Horizons con 33.89 milioni, ultimo gradino del podio per Super Smash Bros Ultimate con 24,77 milioni.

Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 milioni

Animal Crossing New Horizons – 33.89 milioni

Super Smash Bros Ultimate – 24.77 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 23.20 milioni

Pokemon Spada e Scudo – 21.85 milioni

Super Mario Odyssey – 21.40 milioni

Super Mario Party – 15.72 milioni

Pokemon Let’s Go Pikachu! e Let’s Go Eevee! – 13.57 milioni

Splatoon 2 – 12.45 milioni

Ring Fit Adventure – 11.26 milioni

Buoni risultati anche per i giochi lanciati nel 2021 con Super Mario 3D World + Bowser's Fury a quota 6.68 milioni, New Pokemon Snap a 2.07 milioni, Mario Golf Super Rush a 1.34 milioni e Miitopia a 1.04 milioni. In totale sono stati venduti 632.40 milioni di giochi Switch dal marzo 2017 ad oggi. Nintendo Switch ha venduto il 26% in meno in Europa nella prima metà del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.