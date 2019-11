Nintendo Switch a quota dieci milioni di console vendute in Giappone

Nintendo of Japan ha annunciato che le console della famiglia Switch (Switch & Switch Lite) hanno raggiunto quota dieci milioni di unità vendute in Giappone, dato aggiornato al 3 novembre 2019.

Nintendo Switch è stata lanciata in Giappone il 3 marzo 2017 mentre Switch Lite ha visto la luce il 20 settembre 2019, recentemente la compagnia ha confermato che le vendite cumulative delle due console a livello mondiale hanno raggiunto le 41.67 milioni di unità al 30 settembre 2019. Dopo 31 mesi di presenza sul mercato, le vendite di Switch/Switch Lite sono ai livelli di PS2 e PS4 nel medesimo lasso di tempo, indubbiamente un valido indicatore di come la piattaforma abbia raggiunto una notevole popolarità in tutto il mondo.

Nintendo Switch Lite ha venduto due milioni di pezzi in dieci giorni, tra i giochi più popolari per la console troviamo Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate (il picchiaduro più venduto di sempre) e Super Mario Odyssey con più di 15 milioni di copie vendute singolarmente, sotto i dieci milioni di copie citiamo invece Splatoon 2, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Maker 2, con vendite comprese tra 4 e 9 milioni di unità in tutto il mondo.