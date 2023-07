Nintendo Switch, una ragazza è stata salvata dall'FBI grazie alla propria console

Si parla spesso della console ibrida di Nintendo solo e soltanto in riferimento alle grandi novità relative al grande progetto della casa di Kyoto: questo, ad esempio, è il caso delle numerose notizie emerse negli scorsi giochi sul gioco più scaricato su Nintendo Switch tramite e-Shop nella prima metà del 2023.

Ciò nonostante, la macchina da gioco della Grande N è stata anche al centro di un importante caso di cronaca americana nell'ultimo periodo: l'FBI ha utilizzato i dati di Nintendo Switch per rintracciare una ragazza scomparsa in Virginia. Il nominativo della giovane persona non è conosciuto dai media internazionali, a causa della minore età (si parla di quindici anni) che impedisce di divulgare alcune informazioni chiave relative ai dati anagrafici.

Stando a quanto ricostruito dal Federal Bureau of Investigation, la ragazza era entrata in contatto con Ethan Roberts, un uomo di ventotto anni conosciuto via Internet. Egli ha commesso il crimine di rapimento nel corso dell'agosto 2022, a seguito di un iniziale incontro tra i due affinché Roberts potesse portare la sua vittima nella propria abitazione situata in Arizona. Tuttavia, dopo quasi un anno di tentativi delle forze di intelligence americane è stato possibile rintracciare la ragazza grazie al Nintendo Switch posseduto dalla giovane.

Com'è successo esattamente? Sempre alla luce delle informazioni emerse a seguito delle vicissitudini avvenute nell'arco di quasi un intero anno, un amico di lei ha osservato delle insolite attività su Nintendo Switch Online con la console della ragazza. Una volta denunciata i sospetti movimenti dell'account Nintendo, il rapitore è stato rintracciato dopo un intero anno. Con l'accusa di rapimento, crimini sessuali ai danni della ragazza e pedopornografia, Ethan Roberts è stato condannato a trent'anni di reclusione. Tra le statistiche dei dati del 2023 sulla popolazione di donne videogiocatrici in aumento negli USA rientrava anche la stessa ragazza che, grazie alla propria console ibrida, è stata rintracciata dall'FBI.