Nintendo Switch raggiunge quota 17.79 milioni di unità distribuite dal lancio

Durante la riunione con gli azionisti per annunciare i risultati finanziari dell'anno fiscale 2017, Nintendo ha annunciato il numero di unità distribuite di Switch e 3DS in tutto il mondo.

Il primo anno di vita di Nintendo Switch è stato decisamente positivo, con 17.79 milioni di console distribuite dal 3 marzo 2017 al 31 marzo 2018, oltre a 67.97 milioni di videogiochi retail. Nel suo intero ciclo vitale, Nintendo 3DS raggiunge quota 72.53 milioni di unità mentre le cartucce distribuite superano le 364 milioni.

Si tratta di numeri davvero elevati, in particolar modo per quanto riguarda Switch, che ha superato il traguardo delle 15 milioni di console distribuite nei primi dodici mesi, a testimonianza del successo raggiunto dalla piattaforma presso il grande pubblico. Per l'anno fiscale in corso, Nintendo si aspetta di distribuire 20 milioni di Switch, così da portare il totale a 37.79 milioni entro il 31 marzo 2019.