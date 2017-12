Nintendo Switch raggiunge quota dieci milioni di console vendute in tutto il mondo

annuncia che ad oggi sono state vendute oltre 10 milioni di consolein tutto il mondo secondo i dati di vendita interni della compagnia. Switch è la prima console che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile, e consente ai giocatori di utilizzare i loro giochi preferiti dove, quando e con chi vuoi.

Poiché ogni Nintendo Switch è dotato di due contoller Joy-Con, i giocatori potranno condividere facilmente i divertenti giochi compatibili in modalità multiplayer con famigliari e amici.



Nell'assortimento di titoli per Nintendo Switch sono già presenti due dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi: The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey il primo dei quali ha vinto il premio Miglior Gioco dell'Anno ai The Game Awards e ha ricevuto ulteriori riconoscimenti tra cui Miglior Gioco Action e Adventure e Miglior Game Direction, mentre Super Mario Odyssey si è aggiudicato il premio come Miglior Gioco per Famiglie. E con titoli multiplayer unici come Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e ARMS, che possono essere giocati sia online che nella stessa stanza con amici e famigliari, oltre a una lista sempre crescente di eccellenti giochi di terze parti tra cui Mario + Rabbids Kingdom Battle, FIFA 18, Rocket League , L.A. Noire, The Elder Scrolls V Skyrim, Golf Story e Stardew Valley, Nintendo Switch è davvero la console per qualsiasi giocatore.

“Siamo orgogliosi del fatto che i fan di tutta Europa e di tutto il mondo si divertano con le esperienze di gioco che solo Nintendo Switch può offrire, sia che si tratti delle ultimissime avventure di Super Mario e Link sia che si parli di giochi unici come 1-2 Switch, dove i giocatori devono guardarsi negli occhi anziché guardare lo schermo”, ha dichiarato Satoru Shibata, Presidente di Nintendo of Europe.

Con un ampio catalogo di giochi usciti quest'anno, i possessori di Nintendo Switch saranno impazienti di conoscere la line-up in arrivo il prossimo anno, con il lancio di titoli pubblicati da Nintendo come Kirby Star Allies, Bayonetta 2, Dragon Quest Builders e un nuovo gioco del franchise Yoshi, oltre ai grandi giochi di terze parti come Wolfenstein II The New Colossus di Bethesda, Mega Man 11 di Capcom, Project Octopath Traveler (titolo provvisorio) di Square Enix, Shovel Knigh: King of Cards di Yacht Club Games e Morphies Law di Cosmoscope.

Nintendo Switch raggiunge i 10 milioni di pezzi venduti dal suo lancio il 3 marzo 2017, con titoli pluripremiati che includono i già disponibili The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey e ulteriori nuove esperienze di gioco in arrivo nel 2018.