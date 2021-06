Nintendo Switch da record: 84 milioni di unità vendute e 580 milioni di giochi

È tempo di nuove valutazioni finanziarie in casa Nintendo, con la compagnia che ha pubblicato un interessante report che fotografa la sua attuale posizione sul mercato videoludico.

I dati condivisi dal colosso di Kyoto confermano performance da record per Nintendo Switch. Al marzo 2021, si contano infatti ufficialmente la bellezza di 84,59 milioni di console vendute in tutto il mondo, alle quali si affiancano 587,12 milioni di giochi. Nel corso del solo anno fiscale 2020 (1 aprile 2020 - 31 marzo 2021), in particolare, sono state vendute 28,83 milioni di Nintendo Switch e 230,88 milioni di giochi. Nei dodici mesi considerati, Nintendo ha generato profitti per 1.758,9 miliardi di Yen: di questi, 1.666,4 miliardi risultano correlati al mercato di Nintendo Switch. Circa 57 miliardi di Yen sono invece profitti derivanti da titoli mobile o altre rendite legate alle IP Nintendo, mentre 1,7 miliardi di Yen derivano a altri settori, quali carte collezionabili.



A breve distanza dal Nintendo Direct dell'E3 2021, la compagnia nipponica si presenta dunque in perfetta forma, con un totale di 6.574 dipendenti in tutto il mondo e 27 sussidiarie. La maggior parte dei profitti è generata nelle Americhe, che da sole rappresentano oltre il 40% del mercato Nintendo. Seguono Europa e Giappone, rispettivamente con 25% e 22,6%. La maggior parte delle risorse umane della Grande N resta ad ogni modo impiegata in Giappone, con quasi 2.500 dipendenti, ma con solo 487 donne. Segue Nintendo America, con 1.256 dipendenti, tra cui un 36,5% di donne.



Nel frattempo, proseguono i rumor su di un possibile lancio globale di Nintendo Switch Pro nel 2022.