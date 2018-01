Nintendo Switch da record anche in Portogallo: ha già superato le vendite di Wii U

è sulla cresta dell'onda, lo testimoniano gli incredibili risultati di vendita e i record che vengono infranti settimana dopo settimana. Quest'oggi è il turno del Portogallo, paese nel quale la console ibrida della casa di Kyoto ha già superato le vendite fatte registrare dain cinque anni di permanenza sul mercato.

Nel paese iberico la precedente console casalinga di Nintendo riuscì a piazzare in totale 20 mila unità, somma già raggiunta e superata da Switch a soli dieci mesi di distanza dal lancio sul mercato. Non si tratta di numeri altissimi in senso assoluto, ma senz'altro significativi per il paese preso in esame.

Un record che va ad aggiungersi a quelli già infranti nelle scorse settimane: in Italia Nintendo Switch sta vendendo più velocemente di Wii, console dall'incredibile successo, e in Giappone (come in Portogallo) ha già superato le vendite di Wii U registrate nel corso del suo intero ciclo vitale. Intanto, si è anche rivelata la console più acquistata negli Stati Uniti d'America durante il mese di dicembre. Vi ricordiamo, infine, che su Amazon sono attivi degli interessanti sconti sui giochi e gli accessori per la console.