Nintendo Switch e record: da Bayonetta 3 a Mario Kart 8, milioni di copie vendute!

Mentre Nintendo Switch supera i 122 milioni di unità vendute in tutte il mondo, anche i grandi titoli del colosso di Kyoto raggiungono risultati record.

Con la conclusione del terzo trimestre dell'anno fiscale, l'azienda giapponese ha aggiornato la classifica delle produzioni esclusive che hanno venduto oltre un milione di copie. Sulla vetta, neanche a dirlo, resta stabile Mario Kart 8: Deluxe, seguito a ruota dall'esplosivo Animal Crossing: New Horizons, rispettivamente con 52 e 41 milioni di copie vendute. Terzo gradino del podio per Super Smash Bros. Ultimate, che si ferma a "sole" 30 milioni di copie. Resta di poco fuori dall'area medaglia The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con 29 milioni di copie vendute.



Di seguito, trovate la classifica aggiornata dei giochi che hanno venduto oltre un milione di copie su Nintendo Switch:

Mario Kart 8: Deluxe – 52 milioni di copie;

Animal Crossing: New Horizons – 41,59 milioni di copie;

Super Smash Bros. Ultimate – 30,44 milioni di copie;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29 milioni di copie;

Pokemon Spada / Pokémon Scudo – 25,68 milioni di copie;

Super Mario Odyssey – 25,12 milioni di copie;

Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto – 20,61 milioni di copie;

Super Mario Party – 18,79 milioni di copie;

Ring Fit Adventure – 15,22 milioni di copie;

Pokemon: Let's GO: Pikachu / Pokémon: Let's GO Eevee – 15,07 milioni di copie;

New Super Mario Bros. U Deluxe – 14,75 milioni di copie;

Leggende Pokémon: Arceus – 14,63 milioni di copie;

Luigi's Mansion 3 – 12,44 milioni di copie;

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 10,83 milioni di copie;

Splatoon 3 – 10,13 milioni di copie;

Mario Party Superstars – 9,38 milioni di copie;

Nintendo Switch Sports – 8,61 milioni di copie;

Kirby e la Terra Perduta – 6,12 milioni di copie;

Mario Strikers: Battle League – 2,47 milioni di copie;

Xenoblade Chronicles 3 – 1,81 milioni di copie;

Bayonetta 3 – 1,04 milioni di copie;

Quanti di questi titoli avete giocato sulla vostra Nintendo Switch? Avete contribuito a renderli dei million-seller? Nel frattempo, ricordiamo che recenti rumor segnalano la possibile trasmissione di un nuovo Nintendo Direct a febbraio, con ospiti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Metroid Prime 4.