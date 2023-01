Nintendo Switch è da record nel Regno Unito, più di 6 milioni di console vendute

Dopo essere stata incoronata come la console più venduta del 2022 nel Regno Unito, l'ibrida della casa di Kyoto si è aggiudicata un nuovo record.

Come testimoniato dai colleghi di GoNintendo, i risultati raggiunti nell'anno appena concluso, in cui Nintendo Switch è riuscita a vendere un totale di 880.000 unità, hanno permesso al colosso giapponese di raggiungere quota 6 milioni di console vendute complessivamente in UK sin dal lancio. Dei numeri di assoluto rispetto che potrebbero, tra l'altro, crescere ulteriormente con l'uscita del tanto atteso The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom.

Tutto ciò è avvenuto sullo sfondo delle recenti problematiche di sicurezza nelle console Nintendo. Come vi abbiamo prontamente raccontato sulle pagine di Everyeye.it, l'improvvisa diffusione dell'exploit ENLBufferPwn ha causato più di un grattacapo a Nintendo. Considerato tra le più pericolose backdoor in fatto di sicurezza, questo exploit permetteva agli hacker di accedere ai sistemi audiovideo di Switch, 3DS e Wii U, garantendo un controllo totale sulle console e sui sistemi di pagamento registrati. Per fortuna la Grande N è intervenuta in tempi brevi con una serie di aggiornamenti mirati che, grazie anche al supporto ricevuto da un collettivo di hacker esterni, hanno chiuso definitivamente questa falla.

In chiusura, vi ricordiamo che sul nostro sito potete consultare lo speciale dedicato a Nintendo Switch, in cui proviamo a ipotizzare cosa ci riserverà in futuro la casa di Kyoto tra servizi, giochi e nuovi hardware.