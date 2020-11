Nintendo Switch da record: superate le vendite globali del leggendario NES

In base al resoconto trimestrale di Nintendo e alle ultime rilevazioni effettuate dalla casa di Kyoto, le unità distribuite di Nintendo Switch in tutto il mondo avrebbero raggiunto e superato la "soglia psicologica" delle vendite globali del NES.

Sulla scorta degli ultimi dati snocciolati dal colosso videoludico giapponese, apprendiamo infatti che le console Nintendo Switch distribuite in tutto il mondo hanno ufficialmente superato la base installata della leggendaria console 8-bit con cui l'azienda ha debuttato negli anni '80 nel mercato delle piattaforme casalinghe.

Il report trimestrale della Grande N fissa infatti a 68,30 milioni le Switch distribuite globalmente, a fronte delle 61,91 milioni di Nintendo Entertainment System (o più familiarmente NES) piazzate sul mercato dagli anni '80 ad oggi.

Il prossimo record da battere per la console ibrida della casa di Kyoto è rappresentato dalle vendite di Nintendo Wii, un traguardo che però è ancora lontano in ragione delle 101,63 milioni di unità commercializzate dell'ormai storico sistema basato su controller motion sensing. Il prossimo obiettivo alla portata di Switch è però il 3DS: la console portatile ha infatti generato vendite per 75,94 milioni di unità. Sapevate che il NES ha ricevuto un nuovo gioco multiplayer?