Nintendo Switch da record negli USA: oltre 735.000 console vendute a ottobre

Nintendo ha annunciato con un comunicato diffuso tramite le pagine di Business Wire che Nintendo Switch e Switch Lite hanno venduto 735.926 pezzi negli Stati Uniti a ottobre, con una crescita del 136% rispetto all'ottobre del 2019.

Secondo i dati forniti da NPD quello appena trascorso è stato il secondo miglior ottobre di sempre per quanto riguarda le vendite di una singola console, superato solo dalle 807.000 Wii vendute nell'ottobre 2008 negli USA. Continua così la striscia positiva della console Nintendo che è di fatto la console più venduta in America da ben 23 mesi consecutivi, un record assoluto dal 1995 ad oggi.

Ad oggi sono 22.5 milioni le console Switch e Switch Lite vendute in Nord America e oltre 68 milioni le Switch distribuite in tutto il mondo. Doug Bowser, Presidente di Nintendo of America, si è detto estremamente soddisfatto di questo risultato e si aspetta che la stagione natalizia possa contribuire a far registrare altri numeri incredibilmente positivi per Nintendo.

Per il Black Friday e le festività natalizie Nintendo ha annunciato un nuovo bundle con Switch e Mario Kart 8 Deluxe, il pacchetto include anche tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, tutto al prezzo di 299.99 dollari, confermati anche tagli di prezzo fino al 50% su vari giochi first party.