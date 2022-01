Nintendo Switch regina del 2022 e Xbox Series X/S doppiate da PS5, per Ampere Analysis

Sulla scorta degli studi e delle indagini di mercato condotte in questi mesi, gli esperti di Ampere Analysis indicano in Nintendo Switch e PlayStation 5 le probabili regine delle vendite console globali del 2022.

Riallacciandosi alle precedenti riflessioni sull'ipotesi del lancio nel 2024 di Nintendo Switch 2 ma non di Switch Pro, l'analista Piers Harding-Rolls snocciola i dati emersi dalle ultime ricerche condotte dalla sua azienda e riferisce come Sony sia sulla buona strada per tallonare Nintendo nelle vendite di Switch e battere Microsoft nella sfida a distanza rappresentata dal numero totale di console commercializzate nel 2022.

A detta del responsabile delle ricerche di mercato di Ampere Analysis, infatti, al netto delle difficoltà produttive e logistiche causate dalla crisi dei semiconduttori (ma non solo) il rapporto tra le vendite di PS5 e Xbox Series X/S nel 2022 dovrebbe essere di due a uno. Microsoft, dal canto suo, dovrebbe trarre vantaggio dall'aumento nel numero di iscritti a servizi in abbonamento che Ampere Analysis stima possa essere del 27% in Nord America e in Europa: il dato emerso, però, non tiene conto delle ultime, roboanti novità rappresentate dal matrimonio di Microsoft e Activision Blizzard, un fattore che influirà certamente sull'attrattiva esercitata da Xbox Game Pass e, conseguentemente, sulle prossime valutazioni degli analisti.

Tornando alle stime delle vendite console nel 2022, Ampere Analysis si spinge a quantificare il numero totale di piattaforme commercializzate dalle "tre sorelle" dell'industria dell'intrattenimento casalingo: Nintendo Switch dovrebbe attestarsi sulle 22 milioni di console vendute, seguita da PlayStation 5 con 18 milioni e dalla famiglia di console Xbox Series X e Series S con un totale di 8 milioni di sistemi. Anche in questo caso, tutte le analisi condotte non tengono conto dello tsunami epocale di Microsoft che compra Activision, come pure di possibili sorprese rappresentate, ad esempio, dal lancio di un nuovo modello di Switch, dall'arrivo sul mercato di PlayStation VR 2 o da nuove acquisizioni.