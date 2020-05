Nintendo Switch, report annuale atteso giovedì: si prevedono vendite elevate

Nikkei Asian Review ha fatto sapere che giovedì 7 maggio Nintendo pubblicherà il suo report annuale sulle vendite, che coprirà l'ultimo anno fiscale dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

C'è una certa eccitazione tra gli addetti al settore, poiché si prevedono risultati molto consistenti. Il report, tanto per cominciare, includerà le vendite dei primi 12 giorni di commercializzazione di Animal Crossing New Horizons (dal 20 al 31 marzo, in piena quarantena), che si preannunciano molto elevate. Ad oggi, i dati a nostra disposizione parlano di 5 milioni di copie digitali al lancio in tutto il mondo e di oltre 3,6 milioni di copie fisiche totali nel solo Giappone. Sarà interessante scoprire i dati ufficiali di Nintendo.

In questo difficile periodo, inoltre, le vendite di Nintendo Switch sono cresciute a causa del concomitante aumento della domanda, che ha anche indotto la casa di Kyoto ad aumentarne la produzione. La previsione iniziale parlava di 18 milioni di unità vendute nel corso dell'intero anno fiscale, ma venne già innalzata a 19,5 milioni alla fine dello scorso mese di gennaio. Sarà interessante scoprire l'effetto del lockdown sulle vendite.