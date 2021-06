Nintendo Switch: ricariche eShop e abbonamenti Nintendo Switch Online su Amazon

Su Amazon oltre ai videogiochi, console e controller, sono in vendita anche le ricariche e carte regalo del Nintendo eShop, così come gli abbonamenti Nintendo Switch Online.

Se preferite i giochi in formato digitale o acquistate abitualmente add-on, DLC, app e Indie Games, su Amazon sono disponibili principali tagli di ricarica per il Nintendo eShop:

Dopo pochi minuti dall'acquisto, Amazon vi invierà il codice per ricaricare il vostro account (o inviare come ricarica regalo). Il codice è valido per ricaricare l'account per l'acquisto di giochi e add-on per queste console: nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Nintendo 2DS XL, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, Wii U e Nintendo 2 DS XL.

Su Amazon è possibile inoltre acquistare l'abbonamento Nintendo Switch Online, che ci permette di giocare online ai giochi per Nintendo Switch che ne prevedano la compatibilità, accedere ad una selezione di giochi classici per NES e SNES spesso integrati con nuove funzionalità online, eseguire un backup dei dati di salvataggio per la maggior parte dei giochi, usufruire di offerte esclusive per l'acquisto di giochi e DLC ed utilizzare l'App per smartphone Nintendo Switch Online per comunicare con gli amici tramite la chat vocale e usufruire di funzioni speciali per i titoli Nintendo Switch compatibili.

Nintendo Switch Online è acquistabile su Amazon a 7,99 euro con durata 3 mesi, 19,99 euro con durata 12 mesi o 34,99 euro formato famiglia 12 mesi che permette l'accesso fino a 8 dispositivi diversi.