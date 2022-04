Nintendo Switch ricondizionata a meno di 250 euro con gli extra sconti Mediaworld

Mediaworld lancia gli Extra Sconti sui prodotti ricondizionati , con sconti fino al 50% sul prezzo di listino, solo online fino al 12 aprile. Tra gli articoli in promozione, anche console, videogiochi e accessori.

Ad esempio la sedia gaming AROZZI Enzo Gaming Chair - PRMG GRADING ROCN - SCONTO 15,00% costa 144.49 euro mentre il volante XTREME HURRICANE WHEEL - PRMG GRADING OOBN - SCONTO 15,00% ha un prezzo di 84,99 euro. Il monitor ASUS XG49VQ - PRMG GRADING ROAN - SCONTO 5,00% costa 901.55 euro, gli sconti non risparmiano poi anche i giochi con MotoGP 22 per Nintendo Switch ricondizionato in offerta a 23.99 euro, stesso prezzo per FIFA 21 Legacy Edition mentre Mario Kart 8 Deluxe costa 44.99 euro.

Nintendo Switch ricondizionata costa 239.99 euro, da segnalare anche lo sconto del 15% sul cabinato Arcade 1UP Bandai Namco Legacy Edition a 377.40 euro. Gli sconti sui prodotti ricondizionati includono anche accessori per tutte le console come volanti, cuffie, joypad e custodie per Switch e Switch Lite, inoltre sono presenti anche PC da gaming fissi e portatili, sedie da gaming, monitor delle migliori marche e tanti altri articoli.

Le offerte sono valide solo online fino al 12 aprile, salvo esaurimento delle scorte disponibili, la consegna standard è gratis.