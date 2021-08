Nintendo Switch 'rischia di fare la fine del 3DS': Larian chiede un modello PRO o nextgen

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di 3D Juegos, i rappresentanti dei Larian Studios Barcelona hanno discusso dello sviluppo di Baldur's Gate 3 e, sottolineando l'impossibilità di portare il kolossal GDR su Switch, hanno esortato Nintendo a lanciare una versione PRO o nextgen della console ibrida.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di 3D Juegos nelle giornate immediatamente precedenti all'annuncio di Nintendo Switch OLED, i portavoce della divisione spagnola dei Larian Studios hanno ritenuto opportuno sottolineare l'importanza del lancio di una revisione hardware della console ibrida della casa di Kyoto.

I rappresentanti di Larian Barcelona spiegano infatti che "non abbiamo proprio idea di cosa abbia in mente Nintendo, e anche se l'avessimo, non saremmo certo in grado di dirvelo. Ma quando Nintendo ci chiese un feedback come sviluppatori siamo stati molto chiari con loro: o vi sbrigate a lanciare un hardware con maggiore potenza e memoria, oppure Switch rischia di fare la fine del 3DS, un sistema totalmente sganciato dal 'mondo reale'".

In attesa di un'eventuale risposta da parte del colosso videoludico giapponese, vi ricordiamo che il nuovo modello Switch OLED sarà disponibile dall'8 ottobre al prezzo consigliato di 349,99 euro. Per saperne di più sulle caratteristiche della console, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento su Nintendo Switch e le differenze con Switch OLED.