Nintendo Switch è un rullo compressore: 6 milioni di console vendute in Giappone nel 2020

Secondo i dati diffusi da Famitsu e Kadokawa, nel 2020 in Giappone sarebbero state vendute quasi sei milioni di console Nintendo Switch, un dato in crescita del 30% rispetto al 2021. In totale Switch ha rappresentato l'87% del totale delle console vendute in Giappone durante lo scorso anno.

6.85 milioni di console sono state vendute nel Paese del Sol Levante, con la versione base di Nintendo Switch che è risultato la console più popolare seguita da Switch Lite, inoltre si segnalano 543.000 PS4 e 255.000 PlayStation 5.

Stando ai dati di Famitsu il mercato giapponese avrebbe generato entrate per 3.5 miliardi di dollari, in crescita del 12.5% rispetto al 201: le vendite hardware hanno generato un giro d'affari pari a 1.8 miliardi di dollari mentre le vendite software si fermano a 1.75 miliardi di dollari, in crescita del 9%. Era dal 2017 che entrambi i settori non crescevano in contemporanea.

Top 10 Giappone 2020

Animal Crossing New Horizons (Nintendo) 6,378,103 Ring Fit Adventure (Nintendo) 1,591,366 Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban! (Konami) 1,233,023 Final Fantasy VII Remake (Square Enix) 949,379 Pokémon Spada e Scudo (Pokemon Company) 892,456 Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 798,174 Super Smash Bros Ultimate (Nintendo) 560,122 Minecraft Switch Edition (Microsoft) 556,982 Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo) 519,649 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) 492,620

Animal Crossing New Horizons è stato il gioco più venduto con oltre 6.3 milioni di copie retail mentre Ring Fit Adventure segue con 1.5 milioni mentre Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban! superato quota 1.2 milioni di pezzi venduti.