Nintendo Switch, rumor: sono in arrivo numerose unità nei negozi

A causa dell'emergenza Coronavirus sono stati molteplici i problemi di disponibilità di Nintendo Switch in tutto il mondo. Il rallentamento della produzione e l'incremento della domanda per via della quarantena ha infatti reso la console quasi introvabile, ma pare che la situazione stia per ribaltarsi.

Stando ad un recente report di Bloobmerg, sembrerebbe che l'azienda di Kyoto abbia ordinato ben 25 milioni di unità, le quali arriveranno entro la fine dell'anno fiscale, ovvero marzo 2021. Se ciò fosse vero, significherebbe non solo che nelle prossime settimane la situazione tornerà alla normalità e che gli utenti interessati all'acquisto della console non avranno problemi nel reperirla nei negozi, ma anche che Nintendo è particolarmente fiduciosa nelle vendite del prossimo periodo. Un simile numero di unità in arrivo non sarebbe certo stato ordinato se le previsioni di vendita non fossero elevatissime e, con tutta probabilità, il picco di vendite verrà registrato nel prossimo periodo natalizio.

Chissà se ad aiutare le vendite ci sarà anche qualche nuova esclusiva, dal momento che la Grande N potrebbe avere ancora qualche asso nella manica da svelare nelle prossime settimane e in arrivo entro la fine dell'anno.

Sapevate che Nintendo Switch ha battuto PS4 90 a 1 in una recente classifica giapponese?