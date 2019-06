Nintendo Switch: il rumoreggiato gioco 'impossibile' non sarebbe ancora stato annunciato

Nel corso del marzo di quest'anno, un noto insider legato all'universo videoludico della Casa di Kyoto aveva preannunciato che "qualcosa di impossibile" era in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

L'utente, attivo sul noto forum di ResetEra, non aveva offerto dettagli specifici in merito, ma aveva stuzzicato la curiosità della community descrivendo il gioco come qualcosa di arduo da immaginare fino a qualche anno fa, scrivendo "sarà qualcosa di impossibile, un po' come vedere Super Mario su Playstation". Pochi giorni dopo, Cuphead è stato annunciato per Nintendo Switch e molti hanno pensato che le parole dell'insider potessero riferirsi proprio a questo speciale annuncio. A quanto pare, tuttavia, non era questo l'oggetto dei rumor diffusi dall'utente KingZell. Ormai conosciuto nella community di appassionati attiva su ResetEra proprio come "il Mario su Playstation", il progetto non sembra essere ad ora stato rivelato. Interrogato in merito, l'utente ha infatti affermato che questo fantomatico "Mario su Playstation accadrà in futuro".

In attesa di scoprire se quanto riportato dal misterioso insider ha effettivamente un fondo di verità, gli utenti Nintendo Switch hanno comunque molto di cui gioire. Il Nintendo Direct E3 ha infatti accolto al suo interno diverse sorprese, tra cui l'arrivo di Banjo Kazooie in Super Smash Bros Ultimate e l'annuncio del sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.