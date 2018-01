Nintendo Switch: saldi Amazon su giochi e accessori

Possessori di Nintendo Switch, oggi Amazon Italia propone una serie di interessanti sconti sui migliori giochi e accessori per la console della casa di Kyoto. Da, passando per custodie, pellicole protettive, protezioni per i Joy-Con, borse per il trasporto e tanti altri accessori utili.

Saldi Giochi Switch

Tra i giochi Switch in offerta troviamo Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Sonic Forces, ARMS e LEGO City Undercover.

Saldi Accessori Nintendo Switch

Interessante anche la scelta degli accessori in offerta, con custodie da viaggio, kit 11 in 1, pellicole in vetro temperato, supportocon sistema di ricarica integrata e l'Amiibo Mario Sposo della serie Super Mario Odyssey in vendita a prezzo ridotto.