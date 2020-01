Nintendo Switch, Saldi di Capodanno 2020: ultime ore per approfittarne!

Con l'avvento del nuovo anno, il team della Casa di Kyoto ha deciso di proporre alla propria utenza una speciale serie di sconti: hanno così preso il via i Saldi di Capodanno 2020 su Nintendo Switch.

Diversi i giochi coinvolti dalla promozione, tra cui spiccano sia esclusive first party sia titoli terze parti. Quest'ultima è caratterizzata tuttavia da una durata limitata. In particolare, segnaliamo che manca ormai pochissimo tempo alla conclusione di questa speciale iniziativa Nintendo: gli sconti resteranno attivi su Nintendo eShop soltanto sino alla giornata di domani, domenica 12 gennaio. A titolo di esempio, di seguito vi riportiamo alcuni dei giochi per Nintendo Switch attualmente acquistabili ad un prezzo ridotto:

Mario Kart 8 Deluxe : disponibile a 39,99 euro;

: disponibile a 39,99 euro; Super Mario Party : disponibile a 39,99 euro;

: disponibile a 39,99 euro; Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva : disponibile a 39,99 euro;

: disponibile a 39,99 euro; Yoshi's Crafted World : disponibile a 39,99 euro;

: disponibile a 39,99 euro; Splatoon 2 : disponibile a 39,99 euro;

: disponibile a 39,99 euro; Octopath Traveler : disponibile a 35,99 euro;

: disponibile a 35,99 euro; Mario Tennis Aces : disponibile a 39,99 euro;

: disponibile a 39,99 euro; Overwatch Legendary Edition: disponibile a 27,99 euro;

Restando in tema di universo Nintendo, ricordiamo agli appassionati della serie Pokémon che recentemente Game Freak ha presentato il Pass Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quest'ultimo garantirà l'accesso a due nuove aree che saranno introdotte in-game tramite DLC: L'isola solitaria dell'armatura e Le terre innevate della corona.