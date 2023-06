Nintendo Switch, ultimi giorni per i Saldi Estivi: tre giochi in sconto da non perdere

Con l'aggiunta di ulteriori giochi Nintendo Switch in sconto nell'ambito dei Saldi Estivi inaugurati dal colosso di Kyoto, vi sono una serie di produzioni davvero da non perdere.

Con pochi giorni rimasti per approfittare delle offerte, vi segnaliamo in particolare tre interessanti occasioni di risparmio.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 29,99 euro

Hades a 12,49 euro

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea a 9,59 euro

, lo strategico a tema mariesco confezionato da Ubisoft Milano è l'erede di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, del quale amplia e consolida la formula di partenza. Con pianeti da esplorare in libertà, quest secondarie e un combat system dalla maggiore profondità, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è purtroppo passato inosservato a molti possessori di Nintendo Switch. Se siete tra coloro che ancora non hanno scoperto questa gemma per la console ibrida, potete trovare più informazioni nella nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope , il capolavoro indipendente di Supergiant Games è anch'esso scontato del 50%. A metà prezzo, Hades è un titolo imperdibile, come testimoniato dalla mole di riconoscimenti e premi conquistati dal roguelike nell'anno di lancio. Con un comparto artistico e narrativo ispirato alla mitologia greca e un gameplay assuefacente, l'Indie è analizzato nel dettaglio nella nostra recensione di Hades Sono passati ormai diversi anni dall'esordio di questa deliziosa avventura videoludica, che ha raggiunto Nintendo Switch solamente nel 2019. A dispetto dell'età, la favola nata da una collaborazione d'eccezione traè ancora oggi perfettamente fruibile e in grado di emozionare. Con protagonisti ricchi di personalità, una storia delicata, un mondo fantasy tratteggiato dai maestri dell'animazione giapponese e una colonna sonora memorabile, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea è ora. Non perdete questa occasione! Se vi servono ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente la nostra recensione di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea