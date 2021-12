Nintendo Switch Saldi di Natale: i migliori giochi da comprare a meno di 5 euro

In occasione delle festività natalizie anche il Nintendo eShop ha lanciato una promozione con sconti su più di 900 videogiochi per Switch. Le opportunità di risparmio sono molteplici e decidere cosa acquistare non è affatto semplice. Abbiamo così ben pensato di venire in vostro soccorso segnalandovi i migliori giochi a meno di 5 €.

Anche in questa fascia di prezzo è possibile trovare grandissimi videogiochi. Agli amanti dei platform consigliamo quel piccolo gioiellino che risponde al nome di Yoku's Island Express (4,99 euro), mentre se cercate un ottimo metroidvania potete optare per Guacamelee! 2 (4,99 euro). Comprando Mark of the Ninja: Remastered (4,99 euro) avrete modo di giocare a uno dei migliori giochi stealth mai approdati nel panorama di sviluppo indipendente (e non solo), mentre Hob: The Definitive Edition (3,99 euro) vi regalerà una solida esperienza action-adventure Zelda-like. Con le festività natalizie alle porte, potrebbe risultare saggio comprare dei party game: a tal fine, vi consigliamo il fenomeno Among Us (3,43 euro) e Super Bomberman R (4,49 euro). Per chi cerca esperienze più cupe, ci sono l'eccezionale gestionale This War of Mine: Complete Edition (3,59 euro) e la coppia di horror della Amnesia Collection (4,19 euro).

E poi ancora Torchlight 2 (4,99 euro), Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition (3,99 euro), Jotun: Valhalla Edition (3,74 euro), Sundered: Eldritch Edition (4,99 euro), Bridge Constructor Portal (3,74 euro), SteamWorld Heist: Ultimate Edition (3,99 euro), Don’t Starve: Nintendo Switch Edition (4,99 euro)... potremmo andare avanti per molto, pertanto adesso passiamo la palla a voi: avete trovato altri giochi interessanti in offerta a meno di 5 euro? Fatecelo sapere nei commenti! Tra le nsotre pagine trovate anche i consigli con i migliori giochi in sconto a meno di 3 euro.