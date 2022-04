Nintendo Switch: al via i Saldi Primavera Action con 1.000 giochi in sconto

Sono iniziati oggi alle 15:00 i Saldi Primavera Action su Nintendo eShop, con oltre 1.000 giochi per Switch in offerta scontati fino al 63%, offerta valida fino alle 23:59 (ora italiana) di domenica 8 maggio.

Tra i giochi in sconto troviamo The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Super Mario Odyssey, The Elder Scrolls V Skyrim e Fire Emblem Three Houses, ecco alcune delle offerte più interessanti messe in evidenza sull'eShop:

The Legend of Zelda Skyward Sword HD 33%

Super Mario Odyssey 33%

The Elder Scrolls V Skyrim 50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle 63%

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition 50%

Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle 33%

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster 50%

BioShock The Collection 60%

Ni no Kuni II Il Destino di un Regno The Prince's Edition 50%

Fire Emblem Three Houses 33%

Questi sono solo alcuni dei videogiochi in vendita a prezzo scontato su eShop, la lista completa è disponibile su eShop, con prezzi aggiornati nella valuta locale. Si tratta sicuramente di una buona occasione per fare scorta di giochi d'azione scegliendo tra grandi blockbuster AAA, produzioni AA, giochi indipendenti e titoli magari passati inosservati ma che potrebbe valere la pena recuperare a prezzo ridotto in occasione dei saldi.