Nintendo Switch in saldo da Unieuro: sottocosto online per la console

Tramite i propri canali retail, il gruppo Unieuro propone interessanti sconti su giochi e accessori Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. La nota catena, tuttavia, offre anche promozioni riservate al mercato online.

I videogiocatori, in particolare, potrebbero trovare interessante una nuova promozione dedicata a Nintendo Switch. Nel quadro dell'iniziativa Sottocosto Online, Unieuro mette infatti in vendita la console ibrida a prezzo ridotto. Con uno sconto pari al 9%, Nintendo Switch è proposto a 269,99 euro, anziché gli originari 299,90 euro, per un risparmio totale di 30 euro circa.

Il modello protagonista della promozione è l'originale Nintendo Switch, con memoria da 32 GB e accompagnata da Joy-Con di colore rosso e blu. Gli acquirenti che approfitteranno della promozione potranno scegliere di ritirare la console in negozio oppure la spedizione a domicilio: entrambe le opzioni sono incluse nel prezzo. Come accennato, l'offerta è fruibile esclusivamente online, tramite lo store digitale di Unieuro, al seguente link:

Con l'offerta segnalata non risulta incluso alcun videogioco, che dovrà dunque essere acquistato separatamente dai nuovi possessori di Nintendo Switch. A tal proposito, segnaliamo la possibilità di approfittare di molti sconti, con giochi a meno di 2,3 e 5 euro su Nintendo e-Shop