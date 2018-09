Nintendo Switch: i salvataggi cloud saranno abilitati di default per tutti i giochi?

Atteso per il mese di settembre, giungono quest'oggi nuove informazioni su Nintendo Switch Online, il servizio a pagamento della console ibrida della grande N per poter giocare in multiplayer online, scaricare giochi gratuiti e altro ancora.

Grazie ad uan fonte vicina a Nintendo Life, scopriamo che tutti i giochi per Switch supporteranno di base i salvataggi cloud, e gli utenti potranno usufruirne in caso siano abbonati al servizio online. Gli sviluppatori, tuttavia, potranno autonomamente di fare richiesta per disattivare l'opzione per i propri giochi, ammesso e concesso che ci sia una buona ragione per farlo.

"Tutti giochi avranno i salvataggi cloud attivati di default", ha riferito la fonte. "Ho chiesto specificatamente la cosa a Nintendo e ricevuto questa risposta. Se uno sviluppatore/pulisher ha intenzione di disattivarli per un gioco, deve chiederlo. Quando lanci un gioco vieni incoraggiato a sfruttare i salvataggi cloud. Devi avere una buona ragione per non farlo. Solitamente un motivo valido è voler evitare che vengano sfruttare per i cheat online". Staremo a vedere se quanto dichiarato verrà confermato in via ufficiale da Nintendo.

Attendiamo a questo punto di conoscere finalmente la data di lancio di Nintendo Switch Online, il servizio rimane al momento atteso per il mese di settembre. Probabilmente ne sapremo di più durante il Direct che la casa di Kyoto è stata costretta a rimandare per rispetto nei confronti delle vittime del terremoto di Hokkaido, e che potrebbe a questo punto svolgersi il 13 settembre.