Nintendo Switch sbanca negli USA a novembre con più di 1.35 milioni di console vendute

Nintendo of America ha annunciato di aver venduto oltre 1.35 milioni di Switch e Switch Lite negli Stati Uniti a novembre, per il ventiquattresimo mese consecutivo Switch è stata la console più venduta negli USA, nel mese di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nel 2020 sono state vendute 6.92 milioni di Switch in Nord America, superando di 426,000 pezzi i dati registrati nel 2019. "Nintendo Switch è uno dei prodotti più desiderati della stagione natalizia grazie alla sua natura ibrida, permettendo di giocare sia in mobilità che comodamente davanti alla TV. Continuiamo a registrare una richiesta senza precedenti e siamo contenti di poter soddisfare i fan Nintendo di tutte le età per questa stagione natalizia e oltre."



Queste le parole di Nick Chavez, Vice Presidente Senior Vendite e Marketing di Nintendo of America, il quale si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti con Nintendo Switch e Switch Lite nel paese. Nintendo ha pubblicato anche una guida agli acquisti per Natale mentre su Everyeye.it trovate offerte e sconti per i regali Nintendo con una selezione di prodotti in vendita a prezzo speciale per le festività, online e presso i principali rivenditori italiani e le grandi catene.