Nintendo Switch 'schiaccerà PS5 nelle vendite natalizie', prevedono gli analisti

Sulla scorta delle ultime ricerche di mercato condotte da Ace Sec, la società di analisi giapponese stima che le vendite natalizie di Nintendo Switch saranno enormemente superiori rispetto a quelle di PlayStation 5.

Il report pubblicato da Ace Sec prende in esame l'attuale andamento del mercato videoludico e i futuri cambiamenti che potrebbero interessarli nel corso dei prossimi mesi. In base alle rilevazioni effettuate dagli analisti nipponici, per la fruttuosa finestra commerciale delle vacanze natalizie del 2020 si prospetta un vero e proprio trionfo per Nintendo Switch (e Switch Lite), e questo a dispetto delle attese nutrite dagli appassionati per l'avvento delle console nextgen.

I fattori che dovrebbero determinare il successo della piattaforma ibrida di Nintendo sono diversi: Ace Sec cita ad esempio la ripresa della produzione di Switch dopo la pausa forzata per la sopraggiunta emergenza Coronavirus, con l'immissione sul mercato di un numero di console sufficientemente elevato da coprire l'elevatissima domanda.

A conclusione del report commissionato dalle aziende del settore e da diversi rivenditori del Sol Levante, gli analisti di Ace Sec ipotizzano che per fine anno Nintendo Switch sarà in grado di "battere in maniera schiacciante" le vendite di PlayStation 5, quantomeno nel mercato interno giapponese. Guardando anche al mercato occidentale e alla competizione tra Sony e Microsoft, e di inizio agosto l'altro report pubblicato da DFC Intelligence per stimare le vendite delle console nextgen nel medio-lungo periodo e suggerire che PS5 doppierà Xbox Series X nel numero di sistemi commercializzati fino al 2024.