Nintendo Switch scontato su Amazon.it: tutte le offerte su console e bundle

Amazon.it propone una serie di interessanti sconti (validi per un periodo limitato) su Nintendo Switch, la console ibrida della casa di Kyoto che tanto successo ha riscosso e che si appresta a diventare uno degli oggetti più desiderati dei prossimi mesi grazie alle imminenti uscite di Pokemon Let's Go e Super Smash Bros Ultimate.

Su Amazon.it è possibile trovare sia le confezioni standard (con Joy-Con grigi o rosso/neo) sia due bundle dedicati a Super Mario Odyssey e Mario Tennis Aces, mentre sono stai rimossi i pacchetti più datati, come quello dedicato a Splatoon 2. Vediamo tutte le offerte Nintendo Switch di Amazon:

Nintendo Switch Joy-Con Grigi (290 euro anzichè 329.99 euro)

La confezione standard di Nintendo Switch viene proposta con uno sconto pari a 39.99 euro sul costo di listino, una cifra che vi permetterà di acquistare un gioco o qualche accessorio. La confezione include una console Nintendo Switch, la dock, Joy-Con destro (grigio), Joy-Con sinistro (grigio), impugnatura Joy-Con, alimentatore, set di lacci per Joy-Con e cavo HDMI.

Compra Nintendo Switch Joy-Con Grigi su Amazon.it (290 euro)

Nintendo Switch Joy-Con Rosso/Blu Neon (292 euro anzichè 329.99 euro)

Anche in questo caso parliamo di un pacchetto standard privo di giochi, la confezione include infatti la console, la dock, due Joy-Con (uno blu e uno rosso neon), l'impugnatura per i Joy-Con, due laccetti, alimentatore e cavo HDMI.

Compra Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neo su Amazon.it (292 euro)

Nintendo Switch Mario Tennis Aces Bundle (359.99 euro anzichè 379.99 euro)

Ben più ricco il pacchetto a tema Mario Tennis che include una console Switch con Joy-Con Blu/Rosso Neon, una copia fisica di Mario Tennis Aces, una maglietta Nintendo Switch (taglia unica M/L) e un foglietto di adesivi di Super Mario.

Acquista Nintendo Switch Mario Tennis Aces Bundle (359.99 euro)

Nintendo Switch Bundle Super Mario Odyssey (359.99 euro anzichè 379.99 euro)

Altro set decisamente interessante, il pacchetto di Amazon comprende una console Switch con Joy-Con Rosso/Blu Neon, una T-Shirt Nintendo, un set di adesivi e una copia fisica di Super Mario Odyssey.

Acquista Nintendo Switch Super Mario Odyssey Bundle (359.99 euro)

Sul noto sito di eCommerce sono presenti anche i due bundle Limited Edition dedicati a Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee, disponibili dal 16 novembre, i preorder però non sono ancora aperti e il prezzo non è stato reso noto, è comunque possibile aggiungere entrambi i prodotti alla propria lista dei desideri per ricevere una notifica non appena usciranno.