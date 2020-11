Nintendo Switch sconti: annunciate le offerte per il Black Friday!

Nintendo of America ha annunciato una serie di offerte per il Black Friday 2020, valide al momento solo in Nord America, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni per quanto riguarda l'Europa.

Per il Black Friday, Nintendo metterà in commercio un nuovo bundle disponibile dal 22 novembre al prezzo di 299.99 dollari, questo pacchetto include una console Nintendo Switch, un codice download per Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Inoltre negli USA alcuni giochi verranno venduti a 39.99 dollari l'uno anzichè 59.99 dollari, tra questi citiamo Fire Embelm Three Houses, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi's Mansion 3, Mario Tennis Aces, New Super Mario Bros U Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Maker 2 e Yoshi’s Crafted World. Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee sono scontati del 50% e costano 29.99 dollari l'uno, mentre Minecraft Dungeons Hero Edition costerà 19.99 dollari invece di 29,99 dollari.

Come detto, queste offerte sono valide al momento solo per gli Stati Uniti, è probabile in ogni caso che il bundle possa essere venduto anche in Europa per la stagione natalizia, restiamo comunque in attesa di aggiornamenti da parte della casa di Kyoto.