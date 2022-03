Nintendo Switch, è tempo di sconti: arriva a breve il MAR10 Day 2022

In attesa dell'incredibile line-up di videogiochi Nintendo in arrivo nel 2022 sulla console ibrida, i possessori di Nintendo Switch possono valutare la possibilità di recuperare qualche produzione esordita negli ultimi anni.

Il MAR10 Day 2022 potrebbe infatti rappresentare l'occasione perfetta per acquistare a prezzo scontato una delle tante avventure dedicate al baffuto idraulico italiano e alla sua sempre più ampia famiglia. Ormai da diversi anni, la ricorrenza segna infatti l'avvio di diverse promozioni da parte del colosso di Kyoto, con sconti su videogiochi e DLC.



Anche quest'anno, Nintendo sembra essere intenzionata ad onorare la tradizione, con gli USA che hanno già visto l'attivazione dei primi saldi per il MAR10 Day 2022. Grazie ai retailer e al Nintendo eShop nordamericani, apprendiamo così che tra i titoli coinvolti dalle promozioni saranno presenti i seguenti giochi:

Luigi’s Mansion 3 ;

; Luigi’s Mansion 3 + Multiplayer Pack Set;

Luigi’s Mansion 3: Multiplayer Pack;

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020;

Mario Golf: Super Rush;

Mario Kart 8: Deluxe ;

; Mario Kart Live: Home Circuit;

Mario + Rabbids Kingdom Battle ;

; Mario Tennis Aces;

New Super Mario Bros. U Deluxe;

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury;

Super Mario Maker 2;

Super Mario Odyssey ;

; Super Mario Party;

Yoshi’s Crafted World;

La maggior parte dei titoli in sconto sono proposti ad un, ma non è certo che in Europa i saldi saranno attivati esattamente con le medesime modalità degli USA. Quel che è certo è che il MAR10 Day 2022 cadrà il prossimo: vi consigliamo perciò di tenere gli occhi aperti per approfittare degli sconti su Nintendo eShop e i più noti retailer.Per i fortunati videogiocatori che non hanno arretrati, segnaliamo invece l'elenco delle nuove uscite per Nintendo Switch di marzo 2022