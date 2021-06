Nintendo Switch: sconti su console e giochi, le nuove offerte di Gamelife

Siete in cerca di una console Nintendo Switch o volete comprare giochi a prezzo scontato? In questo caso le nuove offerte di Gamelife per il mese di giugno fanno decisamente al caso vostro, ecco una selezione dei prodotti più interessanti attualmente in offerta.

Iniziamo segnalando il bundle Ring Fit Adventure + Just Dance 2021 a 99 euro, si continua con Nintendo Switch Lite (nei colori Turchese o Corallo) con Animal Crossing New Horizons e tre mesi di abbonamento Switch Online a 239 euro invece di 269 euro. Da Gamelife trovate anche Nintendo Switch Standard a 329 euro (prezzo di listino), il bundle Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition a 409 euro e il pacchetto Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition a 419 euro.

Nintendo Switch Lite costa 219 euro (prezzo di listino) ed è disponibile nei colori turchese, giallo, corallo, grigio e blu. In vendita anche Joy-Con a 81 euro (la coppia) varie colorazioni disponibili come Verde e Rosa Neon, Viola e Arancione, Giallo e Blu Neon.

Interessanti anche gli sconti sui videogiochi con Immortals Fenyx Rising in vendita a 31 euro, Just Dance 2021 a 41 euro e FIFA 21 a 21 euro. Spazio anche ai preordini con la possibilità di prenotare Super Mario Golf Rush, Leggende Pokemon Arceus, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin e Splatoon 3. In preorder anche i Joy-Con di The Legend of Zelda Skyward Sword HD e il nuovo Amiibo di Zelda e Solcanubi, disponibili insieme al gioco dal 16 luglio.