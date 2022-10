Nintendo Switch Sconti di Halloween: ci sono tanti giochi Horror in offerta sull'eShop

Manca poco più di una settimana ad Halloween e il Nintendo eShop si è già attivato per offrire a tutti i giocatori Switch la possibilità di trascorrere la notte più spaventosa dell'anno con un bel gioco horror a prezzo scontato.

Nel momento in cui vi scriviamo ci sono tantissimi titoli in offerta sul negozio digitale di Kyoto e molti di essi sono a tinte horror. Spicca, su tutti, il nuovissimo Alan Wake Remastered, approdato a sorpresa su Switch giovedì 20 ottobre e proposto in offerta lancio a 23,99 euro invece di 29,99 euro. Avete tempo fino al 9 novembre per approfittarne, non lasciatevelo scappare se siete interessati.

Ampia, come prevedibile, la rappresentanza di Capcom, che propone Resident Evil HD, Resident Evil Zero, Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6 a 9,99 euro l'uno, e i due capitoli della mini-serie Revelations a 7,99 euro ciascuno. Degna di nota anche l'Amnesia Collection al prezzo stracciato di 2,79 euro (include due horror in prima persona di Frictional Games, ossia il seminale Amnesia: The Dark Descent e il seguito Amnesia: A Machine for Pigs). Da non sottovalutare neppure Alien Isolation a 14,99 euro, uno dei migliori survival horror della scorsa generazione nonché il miglior adattamento di sempre del franchise dello Xenomorfo. Segnaliamo, infine, anche The House of the Dead Remake a 16,79 euro e Kholat a 3,74 euro. Dirigetevi sul Nintendo eShop per consultare la selezione completa dei giochi in sconto.