Sconti Nintendo Switch: i migliori giochi Capcom in offerta

Nel momento in cui scriviamo sul Nintendo eShop americano sono in corso una serie di offerte dedicate ai migliori videogiochi Capcom per Switch e 3DS, attualmente gli sconti non sono validi in Europa ma non è escluso che nelle prossime ore possano fare il loro debutto anche nel nostro continente.

Tra i giochi in offerta troviamo Devil May Cry, Monster Hunter Generations Ultimate, Okami HD, Capcom Beat Em Up Bundle e tanti altri ancora, di seguito l'elenco completo, tra parentesi il prezzo di listino.

Sconti Nintendo Switch

Capcom Beat Em Up Bundle – $9.99 ($19.99)

Devil May Cry – $11.99 ($19.99)

Devil May Cry 2 – $11.99 ($19.99)

Devil May Cry 3 – $14.99 ($29.99)

Dragon's Dogma Dark Arisen – $14.99 $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.89 ($14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 ($19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 ($19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 ($19.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $19.99 ($49.99)

Okami HD – $9.99 ($19.99)

Onimusha Warlords – $9.99 ($19.99)

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy – $14.99 ($29.99)

Resident Evil – $14.99 ($29.99)

Resident Evil 0 – $14.99 ($29.99)

Resident Evil 4 – $19.99 ($29.99)

Resident Evil 5 – $19.99 ($29.99)

Resident Evil 6 – $19.99 ($29.99)

Resident Evil Revelations – $9.99 ($19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $9.99 ($19.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.79 ($39.99)

Offerte Nintendo 3DS

Apollo Justice Ace Attorney – $9.99 ($19.99)

Mega Man Legacy Collection – $5.99 ($14.99)

Monster Hunter 3 Ultimate – $5.99 ($19.99)

Monster Hunter 4 Ultimate – $8.99 ($29.99)

Monster Hunter Generations – $15.99 ($39.99)

Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies – $8.99 ($29.99)

Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice – $11.99 ($29.99)

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy – $11.99 ($29.99)

Resident Evil The Mercenaries 3D – $4.99 ($19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 ($19.99)

Super Street Fighter IV 3D Edition – $4.99 ($19.99)

Tutte le offerte indicate sono valide fino al 28 aprile, lo store europeo si aggiorna ogni giovedì, restiamo quindi in attesa di saperne di più nel corso della giornata di domani.