Nintendo Switch, sconti di Natale: ultimi giorni per approfittarne su Nintendo eShop

A pochi giorni di distanza dal 25 dicembre, i vertici della Casa di Kyoto avevano annunciato l'iniziativa dedicata alle Offerte di Natale Nintendo, ormai prossime alla conclusione.

Disponibili dallo scorso giovedì 19 dicembre, le promozioni presenti su Nintendo eShop coinvolgono oltre 700 giochi in formato digitale, con sconti che arrivano sino all'80% del prezzo di vendita. L'iniziativa è stata inaugurata in occasione delle festività invernali e, in quanto tale, è stata programmata per un periodo di tempo limitato. A tutti gli utenti Nintendo Switch interessati, segnaliamo dunque che le Offerte di Natale stanno per concludersi: l'iniziativa proposta dal colosso videoludico nipponico terminerà infatti all'alba del nuovo anno, in data giovedì 2 gennaio 2020.



I giochi coinvolti nell'iniziativa coinvolgono produzioni di diverso genere, sia terze parti sia esclusive A titolo di esempio, possiamo citare:

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition;

Ori and the Blind Forest Definitive Edition;

Diablo 3: Eternal Collection;

Final Fantasy VIII Remastered;

Mario + Rabbids: Kingdom Battle;

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition;

What Remains of Edith Finch;

Inside;

In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye, potete trovare uno speciale dedicato alle Offerte di Natale su Nintendo Switch , con interessanti dettagli su cinque giochi in promozione sulla console della Casa di Kyoto in occasione delle festività invernali.